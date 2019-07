G7: ministro economia francese Le Maire, su digital tax abbiamo aperto strada in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha lavorato per oltre due anni al livello europeo per raggiungere un compromesso sulla tassazione digitale. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, parlando della "digital tax", la tassa ai colossi del web approvata in Francia la scorsa settimana, nel corso dei lavori del G7 delle Finanze a Chantilly. "Abbiamo avuto il supporto di 24 Stati membri Ue. Se alla fine abbiamo deciso di andare da soli, in questo modo, è solo per aprire la strada ad un compromesso internazionale", ha dichiarato. La "gente è stanca delle discussioni tra leader – ha continuato Le Maire - aspetta decisioni, se guardiamo la crescita dei partiti nazionalisti ovunque nel mondo e in particolare in Europa, penso che uno dei motivi sia l'assenza di decisioni. La gente ha bisogno di leadership".(Frp)