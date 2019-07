Milano: occuparono ex magazzino del verde, assolti 2 militanti di Lume

- Il giudice dell'ottava sezione penale del Tribunale di Milano ha assolto Norberto Cirillo e Simone Traù, due militanti di Lume, per aver occupato a fine 2017 l'ex magazzino del verde pubblico di viale Vittorio Veneto, attuale sede del Laboratorio universitario metropolitano. I due giovani studenti della Statale, difesi dai legali Mirko Mazzali e Guido Guella, erano stati denunciati dalla Digos di Milano per invasione di edificio e deturpamento, per aver preso possesso, la sera del 3 novembre di due anni fa, dello stabile abbandonato da anni di proprietà del Comune di Milano ai Bastioni di Porta Venezia. (Rem)