Senegal: dialogo nazionale, parti concordi su rinvio elezioni locali

- Le elezioni locali in Senegal, previste per il prossimo primo dicembre, potrebbero essere rinviate a data da destinarsi. Lo riferisce il sito di informazione locale "Senego", precisando che la decisione è frutto del dialogo nazionale tenuto fra le diverse forze politiche e la società civile sotto la direzione del generale Mamadou Niang. "È necessario che le elezioni locali siano prorogate per lasciare il tempo di valutare e rivedere tutto il processo elettorale e analizzare i registri elettorali utilizzati per l'elezione presidenziale", ha detto Cheikh Sarr, portavoce della società civile nel dialogo nazionale. Secondo gli esperti intervistati da "Press Afrik", tuttavia, il consenso fra le parti non è sufficiente per rinviare il voto: è necessario che partiti e società civile concordino anche sulla data in cui si terranno le elezioni municipali e a questo punto i criteri saranno convertiti in legge da sottomettere al voto del parlamento. "Solo una legge può decidere il rinvio (del voto), e sarà una legge estendere il mandato dei consiglieri dipartimentali e municipali. Questo consenso sul principio di proroga deve essere tradotto in legge per essere votato nell'Assemblea nazionale", ha dichiarato il costituzionalista Ndiaga Sylla. Secondo il generale Niang, è probabile che le elezioni siano rinviate ad una data compresa fra il 21 e il 30 giugno del 2020. La decisione finale verrà presa domani, 18 luglio.(Res)