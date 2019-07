Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic visita cantieri ramo est Corridoio 10 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di aprile il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato l'apertura in tempi brevi del tratto autostradale del Corridoio 10 situato nella Serbia meridionale. "Potrete contare di andare a Skopje, Salonicco, Atene senza neanche un metro che non sia autostrada", ha detto Vucic ai giornalisti da Pechino, dove si trovava per partecipare al secondo Forum internazionale nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road. A Pechino la delegazione di ministri al seguito di Vucic ha firmato una serie di accordi con la Cina, di cui gran parte pertinenti ai progetti infrastrutturali nel paese balcanico. Il ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti, Zorana Mihajlovic, ha firmato un memorandum d'intesa con il consorzio formato da Power construction company of China e Azvirt per la costruzione della circonvallazione autostradale attorno a Belgrado e per i binari adibiti al trasporto merci fra Bubanj Potok e Pancevo. (segue) (Seb)