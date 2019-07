Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic visita cantieri ramo est Corridoio 10 (4)

- Il ministro ha poi firmato con la cinese Crbc un accordo quadro per la costruzione e ristrutturazione di alcune sezioni ferroviarie lungo il Corridoio 10 e la sezione ferroviaria Belgrado-Nis-Presevo. Mihajlovic ha anche firmato un memorandum d'intesa con il ministero del Commercio cinese per la formazione di un gruppo di lavoro per la cooperazione negli investimenti. Un memorandum d'intesa è stato infine firmato dal ministro serbo e la Power construction company of China per la cooperazione relativa al progetto di costruzione di una metropolitana a Belgrado. Il valore complessivo dei progetti fra Serbia e Cina nel campo delle infrastrutture ammonta a circa 7,5 miliardi di euro. Il ministro serbo delle Finanze Sinisa Mali ha firmato nel corso della visita a Pechino un contratto per il finanziamento dei lavori di costruzione della sezione autostradale Preljina-Pozega, parte del cosiddetto Corridoio 11. (segue) (Seb)