Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic visita cantieri ramo est Corridoio 10 (6)

- Il ministro serbo delle Infrastrutture, Zorana Mihajlovic, ha dichiarato in parlamento che è stato firmato in precedenza un memorandum d'intesa con la società Usa Bechtel per la costruzione del Corridoio. Il ministro ha precisato che non esiste ancora un contratto con nessuna compagnia per la realizzazione, e a questo proposito il governo formerà una commissione apposita incaricata di individuare i partner nel progetto. I deputati del parlamento della Serbia hanno avviato lo scorso 3 luglio la discussione degli emendamenti alla legge che regola la realizzazione del Corridoio stradale della Morava. In quell'occasione il ministro delle Infrastrutture Mihajlovic ha ricordato che il Corridoio sarà lungo 110 chilometri. (segue) (Seb)