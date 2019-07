Lega: Zingaretti, grazie a Fico, rinnoverà richiesta che governo riferisca su affaire fondi russi (2)

- "Ci auguriamo - ha aggiunto - che al più presto si possa chiudere questa vicenda con un chiarimento perché siamo i primi a voler aprire un confronto sull'Italia, sul tema del lavoro, della crescita, dello sviluppo e della vita delle persone e siamo anche un po' stanchi di dover ad intermittenza interloquire con il governo su temi spesso inventati dalla non volontà di affrontarli come in questo caso. Attendiamo una risposta del governo dando intanto un giudizio positivo sull'iniziativa presa dal presidente della Camera". E sulla notizia secondo cui il Senato ha deciso che il presidente Conte è chiamato a riferire sui presunti fondi russi alla Lega il prossimo 24 luglio, Zingaretti ha commentato: "E' positivo, in una Repubblica parlamentare quando le sedi del Parlamento chiedono al governo di riferire su un punto è normale che questo avvenga". (Rin)