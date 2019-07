Valle d'Aosta: martedì l'inaugurazione della mostra "Mont Avic i primi trent’anni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 23 luglio alle ore 18 al Forte di Bard nelle sale dell’Opera Mortai, l’assessore all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Regione Valle d'Aosta, Albert Chatrian e il presidente del Parco naturale Mont Avic, Davide Bolognini hanno inaugurato la mostra “Mont Avic i primi trent’anni”. Realizzata in collaborazione con il Forte di Bard, l’esposizione, visitabile gratuitamente dal 24 luglio al 10 novembre, è stata dedicata ai trent’anni di attività del Parco maturale Mont Avic, prima area protetta regionale istituita dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ottobre del 1989. Le immagini e i reperti contenuti all’interno della mostra, curata dal Parco in collaborazione con l’associazione Forte di Bard, offriranno una sintesi della vasta gamma di ambienti e specie viventi presenti nell’area protetta e delle molteplici attività dell’Ente gestore; una serie di 28 pannelli, con fotografie estratte dal ricco archivio del Parco corredate da brevi testi, illustreranno la storia del Parco dalla sua istituzione ad oggi, le principali peculiarità del territorio e i progressi delle conoscenze. Alcuni video, animazioni multimediali e reperti faunistici e mineralogici completeranno l’esposizione. Una sezione della mostra sarà infine dedicata alle fotografie artistiche di Enrico Peyrot, che ha celebrato le bellezze del territorio del Parco con tecniche particolari in occasione dell’Anno internazionale della luce (2015). (Ren)