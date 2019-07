Ue: Boccia (Pd), sarà legislatura politica, M5s decisivi per Von der Leyen

- Per Francesco Boccia, deputato e economista Pd, "questa legislatura europea per come si sta delineando sarà molto più complessa di tutte le precedenti e servirà la politica nella sua accezione più alta". "I nove voti di scarto con cui è stata votata la nuova presidente della Commissione Europea, la tedesca Ursula Von der Leyen è un segnale evidente - afferma parlando ad Agorá su Rai3 - Se il 'no' dei sovranisti era scontato, preoccupa un po' di più quello dei verdi che andranno assolutamente recuperati sulle politiche giorno dopo giorno. Come Pd siamo soddisfatti per come la nuova presidente abbia spostato con la sua relazione le proposte politiche su temi a noi cari come ambiente, lavoro, scuola, giovani e webtax. Cosa non scontata da chi arriva come lei da una tradizione conservatrice. I voti dei 14 eurodeputati italiani del M5s sono stati decisivi e questa scelta politica certifica definitivamente la rottura tra le due forze politiche della maggioranza del governo italiano. Il M5s ha deciso all'ultimo momento di giocare la partita in Europa e ha fatto una scelta di campo, la Lega invece insiste con l'isolamento politico che può solo danneggiare le relazioni internazionali del nostro Paese; in Europa e nell'alleanza atlantica. È sempre più evidente la fine dell'alleanza M5S-Lega in Italia". (Com)