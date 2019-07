Russia: presidente Duma Volodin propone modifica Costituzione per ampliare poteri parlamento (2)

- Secondo Volodin, inoltre, "sarebbe corretto che la Duma di Stato partecipasse almeno alle consultazioni per la nomina di membri del governo". "Avere l'opportunità per il potere legislativo di esprimere la propria opinione al capo dello stato sulla composizione del governo, in quanto organismo che esercita il potere esecutivo, corrisponderebbe ai principi di un corretto equilibrio dei poteri e garantirebbe un livello più elevato di responsabilità nel lavoro dei membri del governo. Di uguale importanza, ciò permetterebbe di aumentare l'efficacia nell'esercizio dei poteri del presidente della Federazione Russa nell'assicurare il funzionamento coordinato e l'interazione degli organismi statali", ha spiegato il presidente della Duma. (Rum)