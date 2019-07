Polonia-Ue: vicepremier Sasin, Varsavia interessata a commissario all'Energia

- La Polonia lotta per un ruolo di primo piano nella nuova Commissione europea, un ruolo come, per esempio, quello di commissario all'Energia. Lo ha dichiarato stamattina all'emittente "Tvn 24", il vicepremier polacco Jacek Sasin. "L'energia è sicuramente per noi una materia importante. Vogliamo convincere i nostri partner che la politica climatica è importante, necessaria, ma che deve tenere in debito conto le specificità di ciascun paese membro", ha dichiarato Sasin. Il vicepremier non tradisce i dettagli delle conversazioni svoltesi a Bruxelles, ma ricorda che il premier, Mateusz Morawiecki, ha avuto colloqui con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, con la neoeletta presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e con il presidente francese, Emmanuel Macron. Interrogato sulle parole di von der Leyen sulla necessità di salvaguardare lo stato di diritto, che per lei sarà una priorità, Sasin sottolinea che non parlava dello specifico contesto polacco e che si è rivolta invece a tutti i paesi Ue. "Ha detto anche qualcos'altro, e cioè che nessun paese Ue è perfetto per quanto riguarda la tutela dello stato di diritto. E' un'affermazione che noi naturalmente siamo pronti a sottoscrivere", ha affermato Sasin. (Res)