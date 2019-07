Cerveteri: Pascucci, Jova beach party successo della macchina organizzativa

- "Quello avvenuto ieri sera sulla spiaggia di Campo di Mare è un evento di portata storica per il comune di Cerveteri che ha ospitato l'unica tappa laziale del tour di Jovanotti". Lo afferma in una nota il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci. "È stata una festa fantastica riuscita grazie all'organizzazione condotta dalla società The Base e grazie allo sforzo messo in campo dall'amministrazione comunale e da tutte le forze dell'ordine presenti. Un successo che lascerà il segno in questa città che grazie al Jova Beach Party ha potuto godere di grande visibilità e di un indotto economico notevole. Ringrazio in particolare i cittadini di Cerenova e Campo di Mare ai quali negli ultimi giorni è stato recato un disagio. L'area del concerto è stata oggetto di interventi di pulizia durante tutta la notte e contiamo di ripristinare a breve tutta la zona lasciandola in condizioni migliori di quelle in cui versava prima dell'evento", conclude Pascucci. (Com)