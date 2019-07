Camorra: omicidio aggravato dal metodo mafioso, 2 arresti tra Caserta e Milano

- I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe (Ce), a riscontro di una pregressa attività investigativa e coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli, Dda, hanno dato esecuzione nella provincia di Caserta e Milano all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della stessa Dda, nei confronti di Valter Schiavone, classe '61, denominato “Walterino”, già detenuto a Milano, fratello del noto Francesco detto “Sandokan”, e Corvino Romolo alias “Romoletto” classe '67, entrambi ritenuti dagli inquirenti appartenenti al clan dei casalesi fazione Schiavone. Le indagini sono state condotte sotto la direzione della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, anche mediante attività di riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, e avrebbero consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine a un omicidio, aggravato dal metodo mafioso, commesso il 23 giugno 1991 a San Cipriano d’Aversa, in cui rimase ucciso un uomo classe '55, ritenuto dagli inquirenti fiancheggiatore della contrapposta fazione Bardellino durante il periodo di guerra interna per il controllo del territorio con la famiglia Bidognetti/Schiavone. Quella mattina, secondo la ricostruzione dei militari, unitamente ad altro indagato, Romolo compì l’agguato, voluto dallo stesso Schiavone per realizzare una vendetta trasversale nei confronti dei rivali, giungendo a bordo di un’autovettura, col volto travisato da uno scialle, ed esplodendo numerosi colpi di pistola calibro 12 e 300 Winchester, mentre la vittima si trovava in strada su un motorino in compagnia del figlio, all’epoca di soli 3 anni, rimasto illeso. (Ren)