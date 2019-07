Rifiuti Roma: Codici, Campidoglio ammette emergenza, avanti con operazione per rimborso Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è un concorso fotografico, ma la strada che devono percorrere i romani per chiedere la riduzione della Tari. Un taglio possibile, che secondo la legge può arrivare fino all'80 per cento, e per il quale si sta battendo l'associazione Codici, impegnata a raccogliere le segnalazioni di cittadini ed imprese che stanno subendo o hanno subito i disagi provocati dall'emergenza rifiuti. Perché di emergenza si tratta, tanto che se ne stanno accorgendo anche dalle parti del Campidoglio. Di queste ultime ore le dichiarazioni, riportate dal quotidiano Il Messaggero, del Presidente della Commissione Bilancio Marco Terranova, che apre di fatto ai rimborsi". Lo comunica l'associazione dei consumatori in una nota. "Sarebbe un segnale istituzionale importante – dichiara il segretario nazionale di Codici Ivano Giacomelli – ci aspettiamo che Roma Capitale passi ora dalle parole ai fatti, lasciando perdere le dichiarazioni bellicose di Ama sulla task force di avvocati per combattere i ricorsi". (segue) (Com)