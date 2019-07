Rifiuti Roma: Codici, Campidoglio ammette emergenza, avanti con operazione per rimborso Tari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche perché c'è poco da difendersi, considerando non solo il servizio colabrodo, ma anche i costi. Tra le grandi città, la Tari della capitale è infatti quella più alta: nel 2018 una famiglia romana ha pagato in media quasi 400 euro contro i circa 300 della media nazionale. Numeri che si scontrano con una realtà caratterizzata da continui disservizi – sottolinea l'avvocato di Codici Marcello Padovani – e quanto sta accadendo da alcune settimane a questa parte ne è la conferma. Apprezziamo l'apertura del Campidoglio ai rimborsi, ma la nostra azione per chiedere la riduzione della Tari non si ferma. È importante che i romani continuino a fotografare casi di mancata raccolta dei rifiuti, che significa non solo cassonetti pieni di immondizia ma anche sacchetti della spazzatura lasciati a terra dagli operatori. È sufficiente scattare una foto a settimana per dimostrare il disservizio", conclude la nota. (Com)