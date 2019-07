Imprese: +10 per cento attività professionali in 5 anni, Milano guida la classifica

- Un' attività professionale su sette in Italia è a Milano e una su quattro del Paese ha sede in Lombardia. Il capoluogo lombardo si conferma cuore nevralgico delle professioni che si fanno attività di impresa, spesso al servizio delle stesse imprese. Emerge dai dati del servizio studi della Camera di commercio di Milano al 2019 sulle imprese attive nel Registro delle Imprese. Un dato significativo al quale va aggiunto l'intero universo dei liberi professionisti legati agli ordini o alle professioni non regolamentate. Ha dichiarato Luca Bertoni rappresentante dei professionisti nel consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente del Comitato Provinciale per la lotta alla contraffazione: "Professionisti e imprese, una collaborazione che crea sviluppo, innovazione, conoscenza e rispetto delle regole del mercato. L'area di Milano Monza Brianza Lodi si conferma cuore nevralgico dello sviluppo delle attività professionali e motore per un sempre più efficace e innovativo gioco di squadra". Sono 46.143 le attività professionali in Lombardia al 2019, di cui oltre 30mila nell'area di Milano Monza Brianza e Lodi, su un totale nazionale di 189.954. Danno lavoro a 537mila addetti, oltre 192mila in Lombardia che occupa il 36% del totale degli addetti delle attività professionali di tutta Italia. Di questi 149mila sono nella sola Milano. (segue) (com)