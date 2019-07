Imprese: +10 per cento attività professionali in 5 anni, Milano guida la classifica (2)

- Tra le altre province Roma, Torino, Napoli e Brescia con rispettivamente 17.413, 9.831, 6.910 e 5.202 attività professionali. Il podio per numero di addetti dopo la Lombardia vede al secondo posto il Lazio con quasi 64.500 addetti, terzo il Piemonte a quota 52mila. Prevalgono attività di direzione aziendale e di consulenza, circa 58.500 in Italia, 12mila nella sola area di Milano Monza Brianza Lodi. Ottime performance anche per le attività professionali legate alla pubblicità e ricerche di mercato e ad attività professionali scientifiche e tecniche. Sono 26.463 le attività professionali a Milano, in crescita dell'11,4% in cinque anni, dell'3,3% in un anno. Si tratta di attività di direzione aziendale e di consulenza, circa 10.634 attività, oltre 5mila attività nella pubblicità e ricerca di mercato, oltre 2mila studi di architetti e ingegneri, 1.400 attività di servizi legali e contabili, oltre 650 di ricercatori. Numeri in crescita anche per le province di Monza Brianza e Lodi che rispetto al 2018 segnano rispettivamente + 2,7% (3243 imprese) e +1,4% (quasi 500 attività). Alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi esperti selezionati, imprese e aspiranti imprenditori si incontrano nel servizio gratuito di primo orientamento sulle tematiche di avvio d'impresa, start up innovative, proprietà intellettuale, innovazione, orientamento finanziario, estero, reti d'impresa, ambiente e sviluppo sostenibile, certificati di origine e turismo. Il servizio, rivolto alle imprese e agli aspiranti imprenditori di Milano, Monza e Brianza e Lodi, prevede due modalità di assistenza: incontri in gruppi ristretti di partecipanti e assistenze personalizzate per sottoporre agli esperti quesiti specifici sulla propria attività economica. (com)