Sanità: attesa dopo le 14 sentenza processo Garavaglia

- È previsto "non prima delle 14" il pronunciamento della sentenza sul processo milanese in cui è imputato, tra gli altri, per turbativa d'asta il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia per un presunto condizionamento, quando era assessore regionale, di una gara su un servizio di trasporto di persone dializzate. Il collegio giudicante della quarta sezione penale è entrato in camera di consiglio e hanno annunciato che usciranno con il verdetto nel primo pomeriggio. Nel dibattimento è imputato anche l'ex vicepresidente Lombardo Mantovani, accusato di turbativa d'asta, concussione e corruzione. Per Garavaglia la Procura di Milano ha richiesto due anni mentre per Mantovani 7 anni e mezzo. (Rem)