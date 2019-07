Repubblica Ceca: vicepremier Hamacek critico su come premier Babis ha gestito caso ministro Cultura

- Il vicepremier e leader del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), Jan Hamacek, ha espresso critiche sul modo in cui il primo ministro, Andrej Babis, ha finora gestito la crisi intorno alla sostituzione del ministro della Cultura, Antonin Stanek. In un'intervista all'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", Hamacek ha detto che si aspettava un'azione più decisa da parte di Babis, e non solo a difesa del contratto di governo, ma anche e soprattutto dell'ordinamento costituzionale. "Il premier sta cercando di risolvere la controversia senza pagarne alcun prezzo, il che è impossibile", ha affermato Hamacek, riferendosi all'indisponibilità di Babis a entrare in aperto conflitto con il presidente della Repubblica, Milos Zeman, e a usare ogni mezzo legale per costringerlo ai suoi obblighi costituzionali. La riluttanza del capo dello Stato a rimuovere Stanek e sostituirlo con Michal Smarda ha irritato il Cssd al punto che il partito ha apertamente minacciato di abbandonare la squadra di governo se le sue condizioni non venissero soddisfatte. (Vap)