Lega: Delrio (Pd), inaccettabile Salvini non risponda a Fico, offesa senza precedenti a istituzione

- Il capogruppo Pd a Montecitorio, Graziano Delrio, che in mattinata con il segretario Zingaretti ha incontrato il presidente della Camera Roberto Fico, ha riferito ai giornalisti che "il presidente ci ha garantito che l'azione di pressione sul ministro dell'Interno continua proprio perché è un obbligo vero che ha di riferire in Parlamento. E' inaccettabile da parte nostra - ha aggiunto - il fatto che nemmeno si degni di rispondere al presidente della Camera. E' un'offesa senza precedenti all'istituzione della Camera. Visto l'impegno del presidente Fico e quello della presidente del Senato noi continueremo a fare ostruzionismo al decreto (Sicurezza bis, ndr), ma senza più occupare l'Aula perché attendiamo una risposta dal ministro dell'Interno". Delrio ha poi ribadito: "Vogliamo solo verità dopo che sono state dette menzogne pubbliche da parte del ministro dell'Interno sul fatto che non era a conoscenza di questo signore agli incontri privati. Il ministro se non ha niente da nascondere non scappi dal Parlamento come è scappato dai processi. Sarebbe inaccettabile e vorrebbe dire che ha qualcosa da nascondere". (Rin)