Camilleri: Rizzo (Pc), ricordiamo il compagno Andrea, vero tra quelli che sono rimasti coerenti, fino alla fine

- Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, in una nota ricorda lo scrittore scomparso questa mattina: "Muore Andrea Camilleri, scrittura gentile di una realtà accesa. Umile e sapiente, noi comunisti lo ricordiamo per l'impegno politico che non ha mai rinnegato. Semplice militante della grande idea: 'sono stato un comunista vero e non rinnego nulla del mio passato ...' disse in una intervista di qualche tempo fa. Ti vogliamo ricordare così, compagno Andrea, vero tra quelli che sono rimasti coerenti, fino alla fine. La terra ti sia lieve". (Com)