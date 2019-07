Cina: Pechino continuerà a sostenere Macao in quanto destinazione mondiale per il turismo

- Il governo centrale di Pechino continuerà a sostenere Macao nel diventare una destinazione mondiale per il turismo e il tempo libero. Lo riferisce oggi il quotidiano cinese "China Daily". "Il settore del turismo di Macao ha un futuro promettente, poiché le visite interne alla regione continuano a crescere", ha detto Luo Shugang, ministro della Cultura e del turismo, durante un incontro avvenuto ieri con una delegazione della Regione amministrativa speciale di Macao. Secondo il quotidiano, nella prima metà del 2019, i viaggiatori cinesi del continente hanno fatto più di 12 milioni di visite a Macao, con un aumento del 22,7 per cento su base annua. Nel 2018 sono stati effettuati un totale di 25,26 milioni di visite alla regione. "Macao ha compiuto grandi progressi nell'economia e nello sviluppo del turismo dal suo ritorno alla Cina nel 1999, oltre a ricevere un grande sostegno da parte del governo centrale e dei professionisti del turismo", ha affermato Pansy Ho Chiu-re, segretario generale del Global Tourism Economy Forum e responsabile della delegazione. Il funzionario ha inoltre detto che Macao vorrebbe approfondire la cooperazione con il continente in materia di istruzione legata al turismo, pianificazione di conferenze e mostre, scambi di talenti e turismo marittimo. (Cip)