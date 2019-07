Ostia: ha rapinato anziato dopo continui maltrattamenti, Cc arrestano ex badante

- Era vessato e maltrattato da mesi dall'ex badante e, dopo l'ennesima minaccia per estorcergli del denaro, l'uomo, un 80enne pensionato di Ostia, ha chiesto l'aiuto dei carabinieri per essere liberato dall'incubo della donna. E' avvenuto lo scorso 30 giugno, quando i carabinieri della Stazione Roma Ostia sono intervenuti in aiuto dell'anziano lidense che, profondamente scosso, chiedeva aiuto perché vittima di numerosi maltrattamenti per mano dell’ex badante, 38enne cubana ad Ostia, con trascorsi penali alle spalle, per i quali la donna era stata già sottoposta al divieto di avvicinamento ai luoghi da lui frequentati. L'anziano ha riferito di essere stato nuovamente avvicinato dalla donna il giorno precedente, bloccandolo e minacciandolo, impugnando una pistola, fino a farsi consegnare il denaro contante che aveva al seguito. I carabinieri hanno fatto scattare un’articolata attività investigativa volta, da una parte ad individuare la donna raccogliendo gli eventuali elementi di colpevolezza nei suoi confronti, dall’altra a garantire la tutela della vittima. I militari hanno rintracciato e arrestato la donna, che è stata condotta presso la casa circondariale Rebibbia di Roma, riportando un po’ di serenità nella vita del pensionato. (Rer)