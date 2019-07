Vietnam: stazioni di pedaggio saranno automatizzate entro il 31 dicembre

- Tutte le stazioni di pedaggio del Vietnam dovranno applicare un nuovo sistema di riscossione automatica entro il 31 di dicembre. Lo ha reso noto il primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc. Il premier ha invitato il ministero dei Trasporti ad accelerare la riscossione automatica dei pedaggi nel Vietnam, a riesaminare il sistema di riscossione e a comunicare i risultati entro gennaio del 2020. I punti di riscossione dei pedaggi per i progetti costruisci-opera-trasferisci (Bot) che non verranno automatizzati come richiesto verranno sospesi. Per pagare il pedaggio con il sistema automatico, gli automobilisti avranno un conto di pagamento apposito e un cartellino di transito gratuito. Il pedaggio verrà detratto dal loro conto e riceveranno un messaggio di conferma sul cellulare. Più di 700 mila veicoli hanno già ricevuto il cartellino di transito, ha riferito il ministero. Nella prima metà dell'anno il Vietnam ha importato circa 77.800 mila automobili per il valore di 1,7 miliardi di dollari, un aumento del 424.6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ha riportato il ministero dell'Industria e del Commercio. (Fim)