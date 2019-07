Finestra sul mondo: Germania, un bilancio di von der Leyen come ministro della Difesa

- Da ieri 16 luglio presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen si dimetterà oggi dall'incarico di ministro della Difesa della Germania, assunto nel 2013. Il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” tracciaquindi un bilancio dell'attività di von der Leyen alla guida del ministero delle Difesa tedesco. “Sin dall'inizio, von der Leyen è stata un ministro della Difesa controverso, se non altro perché è una donna”, la prima ad esercitare tale incarico nella storia della Germania. Vi è poi lo scandalo delle consulenze esterne che il Bendlerblock, la sede del ministero della Difesa a Berlino, avrebbe assunto in maniera illecita dal 2014, sulla base di un sistema di favoritismi. In positivo, durante gli anni in cui von der Leyen è stata ministro, la Difesa tedesca ha visto aumentare il proprio bilancio “di circa un terzo, da 32 a 43 miliardi di euro”, potendo avviare programmi di ammodernamento, riarmo e reclutamento assolutamente necessari dopo anni di risparmi. Tuttavia, nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i militari hanno più volte lamentato gravi carenze in materia di armamenti ed equipaggiamenti. A generare attrito tra von der Leyen e la Bundeswehr ha poi contribuito l'azione di contrasto agli estremisti di destra nelle Forze armate ordinata dal ministro della Difesa, percepita dai militari come una “incurabile frattura nel rapporto di fiducia”. Con il ministero della Difesa, von der Leyen lascia anche lo scandalo della nave scuola Gorch Fock, la cui interminabili manutenzione vede i costi aumentare in maniera esponenziale rispetto alle previsioni. Al tempo stesso, con von der Leyen alla Difesa, la Germania si è dimostrata “un partner affidabile per la Nato e per l'Ue, anche se i rapporti con Stati Uniti e Francia sono stati a volte difficili”. Tirando le somme, conclude la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, quando oggi von der Leyen lascerà il ministero della Difesa è probabile che “i militari tireranno un sospiro di sollievo”. (Sit)