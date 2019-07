Finestra sul mondo: Germania, opposizione contro nomina Kramp-Karrenbauer a ministro della Difesa

- La nomina della presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenbauer, a ministro della Difesa della Germania, in sostituzione di Ursula von der Leyen divenuta presidente della Commissione europea, è stata accolta dai partiti all'opposizione al Bundestag con un coro di critiche. È quanto riferisce il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Alexander von der Wenge Lambsdorff, vicecapogruppo del Partito liberaldemocratico (Fdp), la nomina di Kramp-Karrenbauer alla guida della Difesa è “un'imposizione inaccettabile per le nostre Forze armate e per i nostri partner della Nato. Von der Wenge Lambsdorff ha aggiunto che “niente può esprimere il diprezzo del cancelliere Angela Merkel per le nostre truppe più” della nomina di Kramp-Karrenbauer a ministro della Difesa. La presidente della Cdu “non ha alcuna esperienza di politica estera, di sicurezza o di difesa: il rispetto per le Forze armate e la credibilità sono qualcos'altro”, ha evidenziato von der Wenge Lambsdorff. Per Marie-Agnes Strack-Zimmermann, esperta di Difesa dell Fdp, “la credibilità di Kramp-Karrenbauer come ministro danneggiata sin dall'inizio”. Dopo aver “escluso per settimane di voler ricoprire un incarico di governo, ora Kramp-Karrenbauer è niente meno che ministro della Difesa”, ha proseguito Strack-Zimmermann. Infine, per l'esperta di Difesa della Fdp, con la nomina di Kramp-Karrenbauer a successore di von der Leye, il cancelliere Merkel “ha dimostrato ancora una volta di non essere interessata alle necessità delle Forze armate”, altrimenti non le userebbe per giochi di personale”. (Sit)