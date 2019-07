Finestra sul mondo: Francia, si dimette il ministro della Transizione ecologica de Rugy

- In seguito alle rivelazioni del quotidiano francese “Mediapart” sulle sontuose cene organizzate quando era presidente dell’Assemblea nazionale, il ministro della Transizione ecologica, François de Rugy, ha presentato ieri, 16 luglio, le dimissioni al governo. Al suo posto è stata nominata Elisabeth Borne, fino ad oggi ministro dei Trasporti. L’Eliseo ha fatto sapere che il presidente Emmanuel Macron ha accettato la “decisione personale” del suo ministro. “Dall’inizio della settimana scorsa “Mediapart” mi attacca sulla base di foto rubate, di pettegolezzi, di approssimazioni, di elementi esterni alla mia funzione”, ha scritto de Rugy in un comunicato, facendo sapere che citerà in giudizio il giornale di inchiesta. Per tutta risposta, Mediapart ha pubblicato poco dopo nuove rivelazioni, secondo le quali l’ormai ex ministro della Transizione ecologica avrebbe utilizzato una parte dei suoi rimborsi per pagare la quota di adesione al partito ambientalista Europa-Ecologia I Verdi (Eelv). Olte alle lussuose cene a base di champagne e aragoste, a de Rugy sono stati attribuiti anche dei lavori di ristrutturazione della sua residenza di servizio per un costo complessivo di 63mila euro. Le dimissioni di de Rugy sembrano aver preso in contropiede il governo, che aspettava i risultati dell’inchiesta interna lanciata per far luce sul caso. Il quotidiano francese “Libération” sottolinea che negli ultimi giorni molti membri della maggioranza si erano mostrati favorevoli alle dimissioni di de Rugy, che rischiava di mettere in difficoltà l’esecutivo a un anno esatto dal caso di Alexandre Benalla, l’ex responsabile della sicurezza dell’Eliseo finito sotto inchiesta per aver aggredito dei manifestanti. (Sit)