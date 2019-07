Finestra sul mondo: Francia, oggi a Chantilly il G7 dei ministri delle Finanze

- Oggi si apre a Chantilly, in Francia, il vertice dei ministri delle Finanze dei paesi appartenenti al G7. Ne parla la stampa francese, spiegando che al centro dei colloqui ci saranno temi riguardanti la riforma della fiscalità internazionale, la lotta contro le disuguaglianze tra uomo e donna, l’ambiente e la concorrenza. Parigi vuole compiere importanti passi in avanti nella tassazione delle grandi imprese che ricorrono a paradisi fiscali approfittando di una tassazione più leggera. Le Maire vorrebbe applicare una “tassazione minima mondiale” sulle aziende per impedire questo fenomeno. In mattinata, il ministro dell’Economia francese avrà un incontro bilaterale con il suo omologo statunitense, Steven Mnuchin, per avere maggiori informazioni sulle possibili sanzioni che Washington potrebbe applicare ai danni di Parigi per ritorsione contro la digital tax. Le Maire ricorderà al suo interlocutore che la Francia “continuerà a decidere in modo sovrano sulle modalità di tassazione”, fanno sapere dal ministero. I ministri del G7 parleranno anche delle criptomonete, come l’Ibra progettata da Facebook, che preoccupa Le Maire e Mnuchin. (Sit)