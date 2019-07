Finestra sul mondo: Regno Unito, lord laburisti attaccano Corbyn su antisemitismo

- La questione dell'antisemitismo continua ad agitare il Partito laburista britannico e a perseguitare il suo leader, Jeremy Corbyn. In questo modo, il quotidiano britannico "The Guardian" commenta la denuncia fatta da 64 membri laburisti della Camera dei lord, che hanno acquistato una pagina di pubblicità sulla medesima testa per accusare Corbyn di "aver fallito il test di leadership" con la sua gestione dei casi di antisemitismo all'interno del Labour. "Questo è il tuo lascito, Corbyn: il Partito laburista accetta chiunque eccetto gli ebrei", recita il testo della denuncia sottoscritta da un un terzo degli esponenti laburisti della Camera dei lord. Tra i firmatari vi è una dozzina di ex membri di passati governi laburisti. L'iniziativa, ricorda il "Guardian", fa seguito alle violente polemiche scoppiate nel Partito laburista dopo la messa in onda sul primo canale dell'emittente televisiva britannica "Bbc" di un documentario intitolato "Il Labour è antisemita?". Inoltre, decine di ex funzionari del Partito laburista sono pronti a testimoniare davanti alla Commissione indipendente per l'uguaglianza che i più stretti collaboratori di Corbyn hanno regolarmente interferito nelle procedure disciplinari interne per insabbiare le denunce e impedire l'adozione di misure contro molti esponenti laburisti accusati di antisemitismo. (Sit)