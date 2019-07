Finestra sul mondo: Spagna, leader catalano Torra lancia ultimatum a Sanchez

- Il presidente della Generalitat, Quim Torra, ha inviato una lettera al primo ministro incaricato, Pedro Sanchez, chiedendogli di “fare una proposta per dare voce alla popolazione della Catalogna”. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “La Vanguardia”, spiegando che, come messo nero su bianco da Torra, se non ci saranno gesti in questo senso, allora i partiti indipendentisti voteranno contro l’investitura del leader socialista alla presidenza del governo. Nella missiva, il leader catalano è inoltre tornato sulla necessità di negoziare rispettando i “diritti umani, civili, sociali e soprattutto il diritto all’autodeterminazione”. “Se continuerà a criminalizzare la volontà politica – si legge sul documento – non avrà alcun senso continuare a rinnovarle, ancora una volta, l’appoggio per l’investitura”. (Sit)