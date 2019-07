Finestra sul mondo: Spagna, Iglesias torna a rivendicare un posto nel Cdm ma Sanchez non cede

- Il leader di Podemos, Pablo Iglesias, non intende rinunciare ai negoziati con il Partito socialista operaio (Psoe), sebbene il primo ministro incaricato, Pedro Sanchez, abbia più volte dichiarato di considerare ormai “chiuse” le trattative con la formazione viola. Lo scrive oggi, 17 luglio, il quotidiano spagnolo “El Pais”, secondo cui, a pochi giorni dalla sessione parlamentare sull’investitura, prevista per la prossima settimana, Iglesias insiste nel voler far parte del Consiglio dei ministri del prossimo governo e denuncia che Sanchez non può porre “veti” su di lui o su altri membri del suo partito in quanto sarebbe “irrispettoso” per chi lo ha invece votato. Nonostante le rimostranze di Podemos, però, Sanchez ha deciso di tirare dritto e, secondo quanto si apprende, sarebbe al lavoro sul discorso con cui si presenterà alle Camere per chiedere la fiducia. (Sit)