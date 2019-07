Finestra sul mondo: Usa-Iran, Pompeo avverte che Teheran è pronta a negoziare accordo su piano missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran sarebbe pronto a negoziare con gli Stati Uniti un accordo sul suo programma missilistico: lo ha dichiarato ieri, 16 luglio, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Per la prima volta (...) gli iraniani hanno detto che sono pronti a negoziare sul loro programma missilistico", ha annunciato Pompeo in una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump ha spiegato che "non stiamo cercando un cambio di regime. (…) Li vogliamo fuori dallo Yemen". Trump, ripreso dalla stampa Usa, ha confermato che gli Stati Uniti stanno facendo progressi con l'Iran: "(Gli iraniani) Vorrebbero parlare e vedremo cosa accadrà. (...) Non possono avere un'arma nucleare". Domenica scorsa il presidente iraniano, Hassan Rouhani, aveva detto che Teheran sarebbe pronta a negoziare con gli Stati Uniti se Washington revocasse le sue sanzioni. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono intensificate dopo che lo scorso anno il presidente Trump ha approvato un provvedimento per ripristinare le sanzioni contro Teheran, dopo aver annunciato il ritiro unilaterale di Washington dall'accordo sul programma nucleare iraniano. Le sanzioni colpiscono settori vitali dell'economia iraniana, comprese le esportazioni di petrolio, le importazioni e le banche. L'Iran ha deciso lo scorso mese di maggio, quindi un anno dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo, di sospendere le limitazioni all'arricchimento dell'uranio. (Sit)