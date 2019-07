Finestra sul mondo: Golfo Persico, Regno Unito invierà terza nave da guerra

- Il Regno Unito ha deciso di inviare nel Golfo Persico una terza nave guerra e un'unità per il rifornimento di carburante, in risposta alle rinnovate minacce di ritorsioni da parte dell'Iran il sequestro a Gibilterra della petroliera Grace 1, in rotta verso la Siria con un carico di greggio iraniano. Lo rivela oggi il quotidiano "The Times", citando fonti del ministero della Difesa britannico. Nell'ambito della "Operazione Kipion" per il mantenimento di una presenza militare navale britannica nell'Oceano Indiano, a settembre la fregata Kent salperà per aggiungersi alle altre due già presenti in quell'area. La petroliera militare Wave Knight arriverà già nel prossimo mese di agosto. Per le fonti citate dal "Times", il dispiegamento delle due unità è in alcun modo collegato al comportamento dell'Iran nello Stretto di Hormuz, l'imboccatura del Golfo Persico. L'operazione punterebbe a promuovere pace e stabilità in quella regione, garantendo la sicurezza del traffico petrolifero ed includendo attività antiterrosismo, antipirateria e contro il traffico di stupefacenti. Tuttavia, il "Times" ritiene che l'Iran con ogni probabilità vedrà sotto una luce molto diversa questo rafforzamento della presenza militare del Regno Unito nel Golfo Persico. (Sit)