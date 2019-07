Roma: evade i domiciliari, arrestato 55enne a Ponzano Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Ponzano Romano, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, hanno arrestato un 55enne del posto per il reato di evasione. L’uomo, agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di contrada Vignacce per violazione della normativa in materia di stupefacenti, in assenza di qualsiasi autorizzazione, è stato trovato all’esterno della sua abitazione. Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato tradotto nuovamente presso la sua residenza al regime dei domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Rieti. (Rer)