Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, ruolo di Pristina in dialogo è aumentato (6)

- La Corte costituzionale del Kosovo ha rilevato l’incostituzionalità della squadra negoziale per il dialogo con la Serbia. “La delegazione dello Stato, istituita dalla legge impugnata, non è prevista dalla Costituzione e non è prevista sotto forma di governo e separazione dei poteri”, ha evidenziato la Corte secondo cui, la delegazione statale non può essere coinvolta nell'interazione tra la separazione dei poteri e del controllo sugli stessi e non può interferire nella forma di governance, vale a dire la struttura della separazione del potere, come definito dall'articolo 4 della Costituzione. "La Corte ha inoltre rilevato che il trasferimento delle competenze delle istituzioni costituzionali al meccanismo speciale stabilito nella legge impugnata costituisce un'interferenza con l'esercizio delle competenze delle istituzioni previste dalla Costituzione. Il trasferimento di competenze al ‘meccanismo speciale’ rappresenta l'interferenza nella forma di governance, separazione del potere e non è conforme ai valori democratici e allo stato di diritto, come stabilito nell'articolo 7 della Costituzione, perché esso mette in campo nella delegazione statale le funzioni che non rispettano le norme costituzionali”, si legge nella sentenza della Consulta di Pristina. (segue) (Kop)