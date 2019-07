Serbia-Francia: Macron, prima riforma Ue e poi allargamento, sostegno ad accordo Belgrado-Pristina

- L'Unione europea deve attuare delle riforme interne prima di poter completare il processo di allargamento e accogliere la Serbia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa congiunta a Belgrado con l'omologo serbo Aleksandar Vucic. Macron ha ribadito che l'Ue "non può funzionare" come è adesso con 28 Stati. Riguardo alla questione del Kosovo, Macron ha dichiarato che la Francia è pronta a sostenere un rinnovo del dialogo fra Belgrado e Pristina. L'individuazione di un accordo nei prossimi mesi e l'astensione da mosse unilaterali da tutte le parti sono stati gli obiettivi sottolineati da Macron nel corso della conferenza stampa. "Gli avvenimenti degli ultimi mesi ci preoccupano e le decisioni che vanno contro gli accordi devono essere eliminate", ha dichiarato il capo dell'Eliseo. (segue) (Seb)