Serbia-Francia: Macron prosegue visita a Belgrado, oggi incontro con studenti (2)

- "Tutti coloro che pensano che difendere la popolazione serba significhi non trovare un compromesso, dovrebbe guardare alla storia e alle guerre", ha infine precisato. L'accordo fra Belgrado e Pristina, ha poi detto il presidente francese, è importante per la stabilità regionale ma rappresenta anche un test per l'Europa e per la sua capacità di mediare in vista di un accordo. "La soluzione sta nelle persone e nei loro leader. Non sono qui per impartire lezioni, ma per aiutare", ha concluso Macron. (Seb)