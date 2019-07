Kosovo: premier Haradinaj, no a revoca a misura dazi anche con richiesta di Parigi e Berlino (5)

- Sulla questione, il presidente kosovaro, Hashim Thaci, ha chiarito all'inizio del mese che la squadra negoziale del Kosovo per il dialogo con la Serbia manterrà lo stesso ruolo, nonostante la recente sentenza della Corte costituzionale di Pristina. "Il presidente, in base alla sua funzione costituzionale, in qualità di rappresentante della Repubblica del Kosovo, ha il diritto di compiere tutte le azioni relative all'iniziativa e alla conclusione di un accordo internazionale. Ogni iniziativa del presidente nel raggiungere accordi internazionali e tutte le sue azioni connesse al raggiungimento di accordi internazionali sarà in linea con la Costituzione, la Convenzione di Vienna sulla legge sui trattati, la Convenzione di Vienna sulla legge sui trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra Organizzazioni internazionali”, ha chiarito l’ufficio della presidenza di Pristina. (segue) (Kop)