Kosovo: premier Haradinaj, no a revoca a misura dazi anche con richiesta di Parigi e Berlino (6)

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) ha annunciato in precedenza l'intenzione die rispettare la decisione della Corte costituzionale di Pristina in merito alla delegazione per il dialogo con la Serbia. "Il Pdk ha creduto fin dall'inizio che il Kosovo sia in possesso di istituzioni legittime, in grado di condurre il processo di dialogo nel rispetto della costituzione nazionale. In ogni caso, continuiamo a credere che il consenso a livello politico sia fondamentale per raggiungere un accordo finale con la Serbia che si concluda con il riconoscimento reciproco e un seggio presso le Nazioni Unite", ha scritto il vicepremier kosovaro ed esponente del Pdk, Enver Hoxhaj, tramite il proprio profilo Facebook. (segue) (Kop)