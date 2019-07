Serbia-Francia: Macron conclude visita a Belgrado, focus su dialogo con Pristina e allargamento Ue

- Una soluzione del nodo kosovaro e l'ingresso di nuovi paesi all'interno dell'Unione europea sono stati i temi al centro della visita che il presidente francese Emmanuel Macron ha concluso oggi a Belgrado. Atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto Nikola Tesla, Macron è stato accolto dall'omologo serbo Aleksandar Vucic con cui ha avuto un colloquio a porte chiuse per un'ora e mezza, tre volte in più rispetto a quanto previsto dall'agenda. La riunione, avvenuta nella sede di Palazzo Serbia, è stata seguita da un incontro delle delegazioni istituzionali di Serbia e Francia e dalla firma di 22 accordi per la cooperazione bilaterale. Al termine dei lavori Vucic e Macron hanno tenuto una conferenza stampa congiunta in cui hanno innanzitutto ribadito l'impegno per una soluzione duratura della questione kosovara. Vucic ha definito "aperto e sincero" il colloquio con l'omologo francese. "Ho spiegato tutti i nostri problemi, innanzitutto riguardo alla soluzione del nodo del Kosovo", ha precisato ancora Vucic, aggiungendo di aver chiesto alla Francia aiuto per il percorso europeo della Serbia e per la risoluzione della crisi kosovara. (segue) (Seb)