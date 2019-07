Autostrade: incidente sull'A1 tra A24 e bivio Roma sud, tre feriti

- Incidente questa mattina intorno alle 6 sull'autostrada A1 Milano-Napoli avvenuto al km 567 tra due mezzi pesanti di cui uno è finito fuori strada. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone. Per permettere i soccorsi sanitari e meccanici è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A24 e il bivio per Roma Sud in direzione di Napoli. Alle 8.30 il tratto è stato riaperto e al momento il traffico transita su due corsie e la circolazione è regolare. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici,i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. (Rer)