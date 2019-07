Mafia: Morra (M5s), 19 arresti a Palermo, bel segnale a due giorni anniversario Borsellino e scorta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, del Movimento cinque stelle, commenta su Twitter i 19 arresti per mafia a Palermo. "Il sindaco di Torretta arrestato per concorso esterno. Gambino ed Inzerillo in ginocchio per l'azione della Dda e delle Forze dell'ordine di Palermo. A due giorni dall'anniversario della morte di Borsellino e della sua scorta un bel segnale".(Rin)