Emirati: Bin Zayed riceve il rappresentante speciale dell’Onu in Libia Salamé

- Lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha ricevuto ieri Ghassan Salamé, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia. L'incontro tenutosi al Diwan del ministero ad Abu Dhabi è servito per discutere dei “modi per migliorare le relazioni bilaterali tra gli Emirati e le Nazioni Unite attraverso partenariati nei settori umanitario e dello sviluppo”, si legge in un dispaccio dell’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Lo sceicco Abdullah ha elogiato il ruolo svolto dall'Onu in Libia e ha lodato in particolare gli sforzi di Salamé a tal riguardo. (Res)