Yemen: Coalizione militare intercetta tre droni lanciati dagli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce delle forze della Coalizione militare a guida saudita in Yemen, il colonnello Turki al Maliki, ha annunciato ieri sera che le sue forze sono riuscite a intercettare e abbattere tre droni lanciati dalle milizie Houthi sostenute dall'Iran dalla provincia di Amran verso strutture civili nelle città di Jazan e Abha, in Arabia Saudita. Al Maliki ha detto che mentre l'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per lo Yemen si trova a Sana'a, “le milizie terroriste Houthi continuano a tentare di colpire gli aeroporti civili di Abha, Jazan e Najran, così come le strutture civili, mostrando la loro natura pensiero estremista e criminale”. (Res)