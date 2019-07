Bahrein: governo condanna documentario tv “al Jazeera” contro Manama

- Il portavoce ufficiale delle Forze di difesa del Bahrein (Bdf) ha detto che il documentario "Ciò che è nascosto è più immenso", trasmesso domenica 14 luglio dell’emittente televisiva qatariota “al Jazeera”, “è l'ultimo episodio di una serie di cospirazioni contro il regno del Bahrain nel tentativo di minare il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e suscitare conflitti tra i suoi membri”. Il portavoce, citato dall’agenzia di stampa “Bna”, ha aggiunto che le affermazioni fatte dall’ex ufficiale Yasser Athbi Al Jalahma durante il programma “sono completamente false modificando i fatti sul terreno”. La brigata in cui l’uomo è stato assegnato nel 2011 era una forza ausiliaria del ministero dell’Interno incaricata di garantire la sicurezza del Complesso medico di Salmaniya. “Alla sua brigata non è mai stato dato alcun compito di sgomberare la zona: tutte le accuse di Al Jalahma sono bugie e pure fabbricazioni”. Il portavoce del Bdf ha aggiunto che nel 2018, le agenzie di sicurezza hanno individuato Al Jalahma come membro di cellule reclutate per spiare per conto di un paese straniero. Al Jalahma è stato condannato a morte in contumacia e degradato a soldato. L’uomo è ancora un latitante ricercato da Manama. (Res)