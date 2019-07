Libia: Gargash, Emirati sostengono la stabilità

- Il ministro di Stato degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, ha dichiarato in un tweet che “la nota di ieri dei sei Stati (Emirati Arabi Uniti, Egitto, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Italia) sulla Libia per chiedere la fine immediata delle ostilità nella capitale libica di Tripoli rappresenta la volontà della comunità internazionale e l'importanza di tornare di nuovo in pista, politicamente". Gargash ha detto che la dichiarazione serve anche come un "avvertimento rispetto ai tentativi da parte dei gruppi terroristici per sfruttare il vuoto politico". Il funzionario emiratino ha aggiunto che questa posizione “è importante per il bene della pace e della stabilità”. (Lit)