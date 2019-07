Russia-Georgia: Lavrov, tentativi di incitare sentimenti russofobi

- Alcuni esponenti radicali dell'élite politica georgiana incitano sentimenti russofobi nella popolazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista al quotidiano "Argumenty i Fakty". Secondo il capo della diplomazia russa, il rapporto tra autorità e opposizione è un affare interno della Georgia in cui la Russia non intende interferire. "Tuttavia, non possiamo non essere disturbati dai tentativi di alcuni esponenti di idee radicali dell'élite politica georgiana di incitare all'atteggiamento russofobo, di coinvolgere i nostri popoli", ha dichiarato Lavrov.(Rum)