Camilleri: Buffagni (M5s), entrato in famiglie di tutta Italia, mancherà molto a tutti

- Il sottosegretario agli Affari regionali, Stefano Buffagni, del Movimento cinque stelle, dedica su Facebook un ricordo ad Andrea Camilleri. "Ero un ragazzino quando la Rai trasmise le prime puntate del commissario Montalbano, facendo così conoscere al grande pubblico Andrea Camilleri. E devo ammettere che non riuscivo a seguirlo. Il problema non era solo la mia età, ma anche un dialetto e un mondo a me ignoti. Con la stessa franchezza devo dire che, col passare degli anni, ho avuto modo di apprezzare, e molto, quel personaggio, quei luoghi, quei racconti, e di conseguenza il loro 'papà'. Camilleri è entrato nella mia famiglia e in quella di tutte, proprie tutte, le famiglie italiane. Mancherà molto a tutti a noi". (Rin)