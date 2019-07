Russia-Cina: Lavrov, vicino orientale non è una minaccia

- La Cina non rappresenta una minaccia per la Federazione Russa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista al quotidiano "Argumenty i Fakty". Secondo quanto dichiarato da Lavrov, il corso intrapreso da Mosca e Pechino per rafforzare il buon vicinato investe varie sfere ed è concepito sul lungo termine. Il capo della diplomazia russo ha, inoltre, rilevato che la questione dei confini tra i due paesi è finalmente risolta. Per il ministro, non ci sono rivendicazioni territoriali aperte, grazie al Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione firmato nel 2001. "In questo contesto, i tentativi di delineare il mito della 'minaccia cinese' sono opera di coloro che sono preoccupati dello sviluppo costruttivo delle relazioni russo-cinesi", ha concluso Lavrov.(Rum)