Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L'assessore a Roma Semplice Flavia Marzano interviene all'evento dal titolo "Civil Web Activism. Truth News and Good Actions. Il web non deve essere luogo di odio". Link Campus University - Via del Casale San Pio V, 44 (ore 11)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, consegne le chiavi agli assegnatari dei primi quattro nuovi alloggi realizzati nel complesso Ater di Corviale: si tratta della prima tranche dei lavori per la completa ristrutturazione del quarto piano dell'edificio avviati sei mesi fa. All'evento partecipano l'assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, e il Direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano. Largo Cesare Reduzzi 5, Roma. (ore 12)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e Nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Claudio Di Berardino, partecipa all'evento "Guardando insieme le stelle" festa dell'Istituto Sant'Alessio. Parco del Sant'Alessio, in viale Odescalchi 38, Roma (ore 20.30) (segue) (Rer)